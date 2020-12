Ônibus capota e deixa feridos na BR-423, no Agreste de PE

Um ônibus capotou na BR-423, em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desse domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa nas ferragens e foi socorrida.

Ainda de acordo com os bombeiros, foram enviadas duas viaturas para o local do acidente, que resgataram o motorista do ônibus. Ele apresentava ferimentos no membro inferior esquerdo e no membro superior esquerdo, e foi levado para um hospital de Saloá.

Os outros passageiros do ônibus foram atendidos pelos bombeiros, no próprio local, com ferimentos leves. A causa do capotamento será investigada. (G1)