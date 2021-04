Ônibus com 17 pacientes do TFD de Brejinho se envolve em acidente em Jabitacá/ Dois pacientes precisaram de cirurgias

Prefeito de Brejinho confirmou que não houve vitimas fatais. Feridos foram levados para o Hospital Regional Emília Câmara

Atualizado às 23h

Um acidente foi registrado agora a pouco com o ônibus de Transporte Fora do Domicílio (TFD) de Brejinho.

Foi próximo ao distrito de Jabitacá, município de Iguaracy. O prefeito Zeinha Torres informou que não foram registradas vítimas fatais.

Os feridos foram para o Hospital Regional Emília Câmara.” Saíram quatro ambulâncias do nosso município levando os pacientes”, disse.

O prefeito de Brejinho, Gilson Bento, confirmou agora a pouco ao blog, que não houve vitimas fatais.

Ele também informou que o prefeito de Iguaracy, Zeinha Torres estava próximo do local e que providenciou o socorro das vítimas. “Zeinha enviou quatro ambulâncias para o local e socorreram os feridos para o Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira”, informou. Ainda segundo Gilson, todos os passageiros estavam usando o cinto de segurança, o que segundo ele, evitou que o acidente acabasse de forma trágica. Gilson não soube informar ainda quantos passageiros estavam no ônibus, mas diferente de informação anterior de que alguns passageiros teriam seguido viagem para o Recife, ele afirmou que todos foram para a unidade hospitalar. “Um desencontro fez com que essa informação fosse repassada de forma equivocada”, afirmou. Ele também informou que a maioria dos feridos teve apenas escoriações e que somente dois passageiros tiveram lesões mais graves. “Uma mulher fraturou a clavícula e outra está com dores abdominais intensas e está em observação. Todos foram levados ao Hospital Regional em Afogados”, informou.

Em contato com o Blog do Marcelo Patriota de acordo com a Secretaria de Saúde Franciely Rodrigues Lucena; estavam no ônibus 17 pacientes, 15 tiveram escoriações, passaram por avaliação médica e obtiveram alta. Dois se encontraram internos no Hospital Regional Emília Câmara em Afogados da Ingazeira. Paciente 01: estado geral estável, consciente, orientada, fratura de membro superior esquerdo, aguarda reavaliação de ortopedista para provável cirurgia. Paciente 02, estado geral regular, passou por cirurgia e avaliação com cirurgião geral e ortopedista, transferida para sala vermelha, aguardando recuperação pós cirúrgica.

