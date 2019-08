Ônibus com estudantes cai dentro de barragem no Agreste de PE

Um ônibus com estudantes da rede municipal caiu dentro de uma barragem na última sexta-feira (9) em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Educação, o ônibus teve problemas mecânicos enquanto descia a Serra do Jilú. Nenhuma criança ficou ferida no acidente, mas o motorista teve ferimentos leves.

Ainda segundo a Secretaria, o condutor do ônibus escolar foi levado para o hospital local, atendido e liberado. A prefeitura de Águas Belas informou que o veículo estava com a revisão em dia. Não foi informada a quantidade de alunos no ônibus.

A prefeitura também informou em nota que parte da estrada na Serra do Jilú foi pavimentada para dar mais segurança aos estudantes e que iniciou um processo de licitação para a construção de uma escola na comunidade do Jilú.

