Ônibus da Transcatedral tomba na Bahia

Informações preliminares indicam que não há feridos graves. Ônibus não tinha passageiros de Afogados, garante proprietário

Atualizado às 22h50

Um ônibus da empresa Transcatedral Turismo que vinha de São Paulo para Fortaleza e com passagens por outras cidades tombou na Bahia.

O acidente ocorreu entre Belo Campo e Vitória da Conquista. Ainda não há muitos detalhes sobre as circunstâncias do acidente, mas não há informações sobre feridos graves.

O veículo tombou na pista. Segundo o blog apurou, a empresa está oferecendo alguma assistência aos passageiros. Ainda não há informações sobre a previsão de retomada da viagem.

Apesar de ser de empresa de Afogados, o proprietário, conhecido como Genival do Ônibus, afirmou que o ônibus estava locado para a empresa Transbrasil. “Ele praticamente só encostou em uma barreira. A maioria iria desembarcar em Vitória da Conquista, Poções, Jequié e Feira de Santana”.

Ele disse entretanto que havia um passageiro de Serra Talhada, um de Salgueiro e o restante era de Fortaleza. “Não havia passageiros de Afogados”, garante.

Há outros ônibus com destino a Afogados. “Com eles, tudo tranquilo”, garante. A circulação da informação do acidente gerou apreensão de quem aguardava familiares na rota tradicional. “Estão vindo sem problemas”, afirmou Genival. Do Nill Júnior