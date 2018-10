Ônibus é incendiado por morador de rua na rodoviária de Tabira

Um ônibus foi incendiado na madrugada dessa sexta-feira (26) na rodoviária de Tabira, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, três pessoas foram detidas por suspeita deste crime. Eles eram moradores de rua e viviam perto do terminal rodoviário.

Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos confessou o crime. Ele disse que conseguiu forçar a porta do ônibus e entrar. Os policiais encontraram um isqueiro que foi utilizado para atear fogo em uma das poltronas no veículo.

O homem foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia. Já os outros dois foram ouvidos e liberados, já que apenas presenciaram o crime. (G1)