Ônibus escolar é apreendido por transporte irregular de passageiros na BR-232

Um ônibus utilizado para transportar estudantes foi apreendido no último domingo (13), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava em mau estado de conservação e o motorista era inabilitado.

O veículo foi abordado pelos policiais em uma fiscalização no quilômetro 104 da rodovia. O ônibus escolar era utilizado pela prefeitura de Iati, também no Agreste, e nele estavam oito passageiros. Durante a verificação, foi constatado que o veículo estava em mau estado de conservação, com janelas e retrovisores quebrados.

O ônibus foi removido para o pátio da PRF até que seja devidamente regularizado. Os passageiros ficaram aguardando transporte legalizado, que foi enviado prefeitura, para seguirem viagem. (G1)