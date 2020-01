Ônibus tomba após tentativa de assalto em Pernambuco

Um ônibus da empresa Expresso 1002 que fazia a linha São Vicente Ferrer X Recife tombou no bairro de Tiúma, na divisa dos municípios de Paudalho e São Lourenço da Mata, na PE-005, após o motorista perder o controle do veículo devido a uma tentativa de assalto. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (28).

O coletivo seguia em direção ao Recife quando um homem armado com um facão anunciou o assalto. O cobrador reagiu e houve um luta corporal. No momento da ação, o motorista também foi ferido e perdeu o controle do veículo, que tombou em uma ribanceira.

O motorista e o cobrador foram feridos com cortes de facão e alguns passageiros tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos e levados à UPA de São Lourenço da Mata. O assaltante também foi encaminhado à UPA de São Lourenço da Mata, em seguida teve a prisão preventiva decretada e está sob custódia da Polícia Militar.

