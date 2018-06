Operação Alta Pressão’ é realizada em Serra Talhada e mais dois municípios de PE, para coibir desvios de armas e munições

O Exército desencadeou a “Operação Alta Pressão”, entre os dias 19 e 21 de junho, com o objetivo de intensificar a fiscalização do comércio de armas de fogo e munições em todo o País. O 71° Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, participa da ação que acontece nas cidades de Parnamirim, Serra Talhada e Salgueiro, visando coibir desvios de armas e munições que poderiam parar no comércio ilegal.

Segundo o 71º Batalhão, a fiscalização acontece por meio da vistoria de três situações como a verificação se os planos de segurança orgânicas das lojas estão em condições de oferecer segurança para o armazenamento de armas e munições.

Outro ponto observado é o arquivo das empresas para saber se as mesmas vendem produtos controlados para as pessoas autorizadas a comprar e na quantidade autorizada. Também se verifica os estoques das empresas para identificar se é vendido material de acordo com a permissão que possuem.

As ações impactam diretamente a segurança pública nacional, uma vez que contribuem, significativamente, para a redução da violência com armas de fogo e, consequentemente, para a melhoria da sensação de segurança, conforme a PM. (G1)