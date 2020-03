Operação ambiental apreende madeira e armas no Sertão de PE

Madeira e armas foram apreendidas durante uma operação ambiental realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre a última terça-feira (3) até essa sexta (6). Foram apreendidos madeira irregular, dois revólveres municiados e um veículo roubado, em Cabrobó e Salgueiro, no Sertão pernambucano.

A madeira irregular estava sendo transportada na sexta-feira (6), na BR-116, em Salgueiro, por um caminhão que havia saído do Ceará e estava indo à Bahia. O Documento de Origem Florestal apresentava divergências e a Guia Florestal era inválida. A carga ficou à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

As armas foram encontradas na sexta com dois motoristas que transitavam por Cabrobó. Um deles tentou escapar da polícia pela vegetação, mas foi alcançado. O segundo disse para os policiais que trabalhava com apostas online e portava o revólver para defesa pessoal. Eles foram levados para a delegacia de Polícia Civil por porte ilegal de arma.

O carro roubado foi localizado na quarta-feira (4), na BR-428, em Cabrobó. O motorista disse para a PRF que havia locado o carro em Natal para visitar parentes em Belém de São Francisco. Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Do NE10 Interior