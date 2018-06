Operação amplia fiscalização nas rodovias de Pernambuco no feriado de São João

As rodovias de Pernambuco receberão reforço de policiais rodoviários federais de outros seis estados a partir desta quinta-feira (21). O efetivo – que vem do Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Rio Grande do Sul – trabalhará na fiscalização de trânsito e ações de combate ao crime da Operação São João.

Os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco (PRF-PE) nesta operação começaram no início do mês de junho e serão incrementados neste fim de semana por causa do feriado dedicado às comemorações de São João. A operação segue até o fim de junho.

A movimentação de veículos costuma aumentar nesta época do ano nas estradas de Pernambuco, principalmente nas BRs 232, 104, 407 e 428, que dão acesso aos municípios de Caruaru, Gravatá e Bezerros, no Agreste; e Arcoverde e Petrolina, no Sertão, alguns dos principais polos das festas no Estado. O fluxo de veículos nos horários mais movimentados deve ser incrementados em 40% nos trechos mais próximos ao Recife durante o período junino.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), oito lombadas eletrônicas serão desligadas durante o feriado. Os equipamentos localizados nos quilômetros 6,2; 6,3; 7,4; 7,8; e 9,2 da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife; os dos quilômetros 7,3 e 7,9 da PE-035, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife; e do quilômetro 0,7 da PE-027, em Aldeia, Camaragibe, também na RMR, serão desligados entre 12h desta quinta e 5h da segunda-feira (21).

O foco da Operação São João, segundo a PRF-PE, será coibir condutas que contribuem para a ocorrência de acidentes graves, como ingestão de bebida alcoólica pelos motoristas, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e uso irregular de motocicletas. Para isso, serão usados radares de velocidade e bafômetros em locais estratégicos. Agentes do DER-PE realizam ações educativasnos principais polos de animação. Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) reforçarão a fiscalização nas vias.

Balanço

Entre 22 e 25 de junho do ano passado, a Operação São João contabilizou 55 acidentes nas rodovias do Estado. Ao todo, foram 44 feridos e seis mortos. Na próxima segunda-feira (25) a PRF-PE divulgará um balanço parcial com os dados do fim de semana de São João. Após a conclusão da operação no final do mês, um novo balanço será feito.

Litoral Sul



Para quem tem como destino no feriado de São João, as praias do Litoral Sul de Pernambuco, a Concessionária Rota do Atlântico preparou uma operação especial para garantir a segurança na via expressa de acesso às principais praias da região, como Porto de Galinhas, Serrambi e Tamandaré.

Entre os dias 22 a 24 de junho, a concessionária vai reforçar a equipe de arrecadação de pedágio no acesso da via expressa pela BR-101 sentindo Recife-Litoral Sul, e na praça de pedágio do acesso pela PE-038, em Nossa Senhora do Ó, em direção ao Recife.

Cerca de 40 mil veículos devem passar pela via expressa entre sexta (22) até domingo (24).

Da Folha de Pernambuco