‘Operação Aparecida’ é realizada em rodovias federais do Agreste de Pernambuco

Teve início nessa sexta-feira (11), e vai até a meia-noite do domingo (13), a “Operação Aparecida”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Agreste de Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo reduzir a violência no trânsito e levar mais segurança à população que utiliza as rodovias federais do estado.

“O fluxo de veículos tende a aumentar principalmente nas BRs 232 e 104, e o litoral deve ser o destino mais procurado nesta época. Desta forma, a fiscalização de trânsito será intensificada, para evitar os graves acidentes causados principalmente pela mistura de bebida e direção, por ultrapassagens em local proibido e pelo uso irregular de motocicletas”, conforme informou a polícia. As ações de combate ao crime contam com o apoio do 1º Batalhão Integrado Especializado (1º BIEsp) de Caruaru.

No lançamento da operação, a PRF recuperou um carro de luxo roubado na BR-104, em Caruaru. O veículo era ocupado apenas pelo motorista, que foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil da região. A operação também tem o apoio do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF. (G1)