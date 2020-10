Operação apreende dois suspeitos de tráfico e clonagem de veículos em PE

Na terça-feira (20), policiais civis integrantes do 8ª Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DPRN), com apoio do 22ª Delegacia Polícia de Homicídios (DPH) e policiais militares do 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma operação conjunta com foco no combate ao tráfico de drogas.

Após investigação no mirante Cristo do Magano, em Garanhuns, Agreste pernambucano, a operação apreendeu dois suspeitos de tráfico, de 22 e 27 anos. Os dois estavam em posse de 50 g de crack, R$ 239 em espécie e duas motos clonadas, segundo a Polícia Civil.

Ao serem questionados sobre o restante das drogas, um deles informou que estava na residência dele, onde foram encontrados 450 g de crack, duas armas de fogo e 12 munições do mesmo calibre.

O outro suspeito informou que era responsável pela guarda e segurança das drogas, que estavam sendo mantidas em uma residência usada exclusivamente para o armazenamento do material ilícito. Lá, foram encontrados mais 3,8 kg de maconha, segundo a Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para o 8° Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC). (G1)