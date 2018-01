Operação apreende mais de meia tonelada de maconha em veículo no Sertão de Pernambuco

Uma operação policial apreendeu mais de meia tonelada de maconha em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), após informações foi identificada, na tarde do último sábado (20), a droga dentro de um caminhão que estava estacionado na Rua Israel, no bairro Vila Eulália.