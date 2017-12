Operação apreende quase 80kg de maconha pronta para o consumo, no Sertão de PE

Foram apreendidos quase 80kg de maconha pronta para o consumo na noite dessa quinta-feira (30), na BR-428, próximo ao Parque de Vaquejada de Cabrobó, no Sertão pernambucano. A droga foi encontrada através de uma operação conjunta, envolvendo policiais militares do Grupo de Apoio Tatico Itinerante (Gati), do serviço de inteligência da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM) e da Polícia Federal.