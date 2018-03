Operação apreende R$ 500 mil em maconha no Sertão de Pernambuco

Uma operação do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em Belém do São Francisco, no Sertão do Estado, localizou 2.200 pés de maconha e quatro sementeiras com 10.600 mudas. A droga, quando vendida, renderia R$ 500 mil ao tráfico. O entorpecente estava em 440 covas no complexo de ilhas localizado no rio São Francisco.

A ação aconteceu após dois dias de incursões e abordagens do efetivo e buscas por plantios de maconha na região. Toda a droga foi erradicada e incinerada. Uma amostra foi separada e enviada para a Delegacia de Polícia Civil de Belém do São Francisco. Os responsáveis pelo plantio não foram localizados.