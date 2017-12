Operação ‘Baraúna IV’ erradica 190 mil pés de maconha e apreende 495 kg da erva em Pernambuco

A ação envolveu mais de 40 policiais, entre federais e militares, através de incursões terrestres, aéreas e fluviais. Eles tiveram o apoio de três aeronaves e botes infláveis do Corpo de Bombeiros.

Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal. A apreensão foi realizada em ilhas dos Rio São Francisco nos municípios pernambucanos de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Salgueiro, Parnamirim, Mirandiba, Carnaubeira da Penha, Betânia, Floresta, Inajá, Itacuruba, Manari, Ibimirim, Tacaratu, São José do Belmonte, Custódia, Serra Talhada. Além de cidades que fazem divisa com os estados da Bahia, Alagoas e Paraíba.