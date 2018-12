Operação busca reduzir acidentes em rodovias de Pernambuco entre festas de fim de ano e carnaval

Para tentar diminuir o número de acidentes em rodoviais federais de Pernambuco, os órgãos de segurança viária federal, estadual e municipal se unem na Operação Integrada Rodovia, a partir desta sexta-feira (14). São realizadas ações de fiscalização e conscientização no trânsito pelos três próximos meses, período que inclui festas de fim de ano, férias escolares e carnaval, quando o fluxo de veículos é maior.

Durante 2018, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) criou um ranking com os 100 trechos de 10 quilômetros que tiveram o maior índice de acidentes graves no país. Pernambuco aparece cinco vezes nessa listagem. Em apenas um dos trechos, em Jaboatão, foram 83 acidentes, dentre eles 16 graves, com 67 feridos e três mortos.

A operação vai até o dia 10 de março de 2019. Participam a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes da Operação Lei Seca.

No primeiro dia da operação são distribuídos materiais informativos e realizados testes do bafômetro em condutores do bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. Também passam por fiscalização a documentação do veículo e dos condutores, além dos equipamentos obrigatórios.

Entre as principais atividades previstas para a operação estão ações de fiscalização e de prevenção, voltadas para a conscientização dos condutores quanto aos ricos do trânsito, como a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, o não uso do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, a falta de capacete e o uso do telefone ao volante.

A operação conta, ainda, com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretarias Municipais de Trânsito, Ministério Público, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e Sest/Senat.

Trechos com mais acidentes

No Recife, o local com maior índice fica na BR-101, entre os quilômetros 60 e 70. Foram registrados 132 acidentes no trecho no último ano, sendo 28 deles graves. Nessas ocasições 132 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Em um ranking nacional, essa parte da rodovia ocupa a 27ª posição de trechos com mais acidentes.

Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foram identificados dois trechos de 10 quilômetros seguidos entre os mais perigosos. Do quilômetro 70 ao 80 e do quilômetro 80 ao 90. No primeiro, aconteceram 102 acidentes, sendo 21 graves. FIcaram feridas 97 pessoas e quatro morreram. No segundo ponto, houveram 83 acidentes, dentre eles 16 graves, com 67 feridos e três mortos.

Em Abreu e Lima, no Grande Recife, houveram 102 acidentes no trecho que compreende entre os quilômetros 40 e 50 da BR-101, sendo 23 deles graves. Ao total, 110 pessoas ficaram feridas e seis morreram.

O último ponto registrado fica em Petrolina, no Sertão do estado, entre os quilômetros 120 e 130 da BR-407. No local, foram registrados 58 acidentes, entre eles 19 graves, com 62 feridos e três mortos. (G1)