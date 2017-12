Operação ‘Cangaço’ cumpre mandados de prisão e apreende armas e drogas em Serra Talhada e região

Deflagrada nesta quarta-feira (20), a operação ‘Cangaço’, da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu oito mandados de prisão, busca e apreensão no estado. Quatro dos oito mandados foram cumpridos em Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada . Segundo a polícia, era de lá que os suspeitos organizavam homicídio e tráfico de drogas na região.

Realizada pela 19º Delegacia Seccional de Arcoverde, da Diretoria Integrada do Interior 02, no agreste de Pernambuco, esta é a 54º operação de repressão qualificada de 2017, com foco na repressão aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Durante a operação foram feitas apreensões de armas e uma quantidade significativa de drogas.