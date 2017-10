Operação Cariri prende onze suspeitos de explodir Caixas Eletrônicos no Sertão de PE

A Polícia Federal divulgou nessa segunda-feira (23) o resultado da “Operação Cariri”, deflagrada no último final de semana, em Salgueiro, no Sertão Pernambucano. A ação que tinha como objetivo cumprir 16 mandados de prisão prendeu onze integrantes de uma quadrilha de assalto a bancos. De acordo com a polícia, eles são responsáveis por no mínimo nove crimes em cidades do Ceará e do Sertão de Pernambuco.

Entre os crimes cometidos pelos presos, estão assaltos a bancos com explosões de caixas eletrônicos, dos correios e carros-fortes. A operação identificou 18 integrantes dos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas. Dois deles foram mortos em confronto com a polícia, no início do ano, em Salgueiro e outros oito foram presos em ações anteriores. Dos presos, um é comerciante em Petrolina-PE, outro policial civil da Paraíba e vereador no Ceará.

A ação dos criminosos consistia manter parte da quadrilha em confronto com a polícia, enquanto outros integrantes do grupo explodiam caixas eletrônicos e recolhiam o dinheiro. Eles costumavam bloquear estradas com grampos.

Os onze presos foram encaminhados à Penitenciária Industrial regional do Cariri- PIRC, em Juazeiro do Norte-CE. Eles vão responder por crimes de assalto. A Operação segue com o objetivo de prender outro cinco envolvidos nos crimes que ainda não foram localizados.

Presos na Operação Cariri:

Josiel de Almeida – recolhido no Presídio de Paulo Afonso/BA

Denilson da Silva Antunes – recolhido a Penitenciária de Petrolina/PE

Cleiton Pereira da Silva – recolhido ao Presídio de Salgueiro/PE

José Salviano Arcoverde Neto – recolhido a Presídio de Arcoverde/PE

Edilzo Vicente da Silva – recolhido ao Presídio de Patos/PB

Felipe Oliveira de Araújo – recolhido a Presídio de João Pessoa/PB

Alessandro P. dos S. M. Cornélio – recolhido ao Presídio de Limoeiro/PE

Nadelson Wisard dos Santos – recolhido ao Presídio de Juazeiro do Norte/CE

Henrique Rocha da Cruz – recolhido ao Presídio de Juazeiro do Norte/CE

Gedenildo Romão da Silva – recolhido ao Presídio de Juazeiro do Norte/CE

Francisco Renato Pereira Júnior – recolhido ao Presídio de Juazeiro do Norte/CE

Do G1 Petrolina