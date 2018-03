‘Operação Carro-pipa’ é suspensa por 2 meses devido às chuvas em Serra Talhada

Será suspensa por dois meses a “Operação Carro-pipa” em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A informação foi divulgada na quinta-feira (1º). A suspensão irá ocorrer devido às chuvas registradas no município, que estão elevando os níveis dos reservatórios, conforme informou a prefeitura.

“Vamos continuar acompanhando a situação. Se houver a necessidade de retomada do fornecimento, mesmo antes do prazo estabelecido, será gerado um decreto emergencial e enviado ao comando da Operação Carro-Pipa”, esclareceu o coordenador da Defesa Civil do município, Thiago de Oliveira Alves.