Operação Carrossel de Fogo recupera motos roubadas em Serra Talhada

Policiais militares do 14°BPM, durante a Operação Carrossel de Fogo realizaram rondas com abordagens a transeuntes suspeitos, como também a bares e prostíbulos em vários bairros de Serra Talhada com intuito de coibir a prática de crimes, principalmente os crimes contra a vida e também contra o patrimônio, nesta segunda-feira, recuperou 3 motos roubadas, conforme informe da PM, além disso, durante a operação foram abordadas 23 motocicletas, 15 bares e 103 pessoas foram revistadas.

De acordo com o relato da PM, solicitados pela Central de Operações, Policiais Militares do 14º BPM seguiram até a BR 232, nas proximidades da Escadinha, onde a vítima informou que teve a moto HONDA CG 125 KKJ-8153 furtada no Bairro Caxixola; por se tratar de uma motocicleta empresarial, a mesma possuía localizador por GPS. De posse dessas informações e guiados pelo GPS, o policiamento chegou à residência do imputado, José Zito Lopes da Silva, de 52 anos, que ao ser indagado sobre o paradeiro da moto o mesmo começou a se contradizer até que desistiu e levou o policiamento ao local onde estavam as duas motocicletas (HONDA BIZ KLC-0534/ HONDA CG 125 KKJ-8153), ambas furtadas no dia de hoje e que seriam vendidas.

José Zito ainda informou que as mesmas foram furtadas por um individuo conhecido por “Fabin”, já conhecido por roubar e vender as motocicletas. E que outra moto HONDA CG 125 KIC – 7112 furtada no dia 04 passado, já havia sido vendida, e foi recuperada pelo policiamento. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Via Caderno 1