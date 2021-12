Operação Colateral cumpre mandados de prisão e busca e apreensão no Sertão

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou na manhã desta quarta-feira (22), a 88ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada

“Colateral”, vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP, sob a presidência do Delegado Dark Blacker, Titular da 12ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – 12ª DPRN, unidade integrante do Departamento de Repressão ao Narcotráfico – DENARC.

A investigação foi iniciada em março de 2020, com o objetivo de identificar e desarticular associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

No dia de hoje, estão sendo cumpridos 03 (três) Mandados de Prisão e 11 (onze) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e 05 (cinco) Medidas Cautelares Diversas da Prisão todos expedidos pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

Na execução, estão sendo empregados 80 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL e contaram com o apoio da DINTER II, GISO/SERES e do 2ª BIESP/PMPE. Do Nill Júnior