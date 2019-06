Operação contra suspeitos de roubar e fraudar veículos prende 24 pessoas em Alagoas e Pernambuco

A Operação Echo, de combate a uma organização criminosa envolvida com roubo, furto e adulteração de veículos em Alagoas e Pernambuco, terminou com a prisão de 22 pessoas e a apreensão de armas de fogo, carros, motos e mais de 100 celulares. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública alagoana (SSP-AL) nesta quarta-feira (19).

A operação foi realizada na terça (18) em Maceió, Coruripe, Delmiro Gouveia, Arapiraca, em Alagoas; e Iati, Águas Belas e Garanhuns, em Pernambuco.

Os nomes e as funções dos presos na organização criminosa são os seguintes:

Paulo Vitor Silva Santos – “gerente-geral”; José Ricardo de Holanda Silva – “gerente-geral”; Luís Fernando Alves Rodrigues – “gerente” de roubos e furtos; Giovanio Prudente de Souza, o “Ureia” – adulterador; João José da Costa – falsificador; Dirceu José de França – falsificador; Felipe Silva Santos – “gerente financeiro”; José Pedro Afonso André Nogueira – “gerente financeiro”; Cleyton dos Santos Silva; Álvaro jean Farias Melo; Edvan Francisco da Silva; Fabiano Oliveira da Silva; Flávio Alves Sobrinho; Adriano Porfírio dos Santos Silva; José Aparecido da Silva; Lucas Guimarães de Lima; Marcelo José da Silva; Ricardo Bezerra Alves. Gilvânia de Vasconcelos Silva; Vinícius Eduardo da Silva; Wanderson Bezerra dos Santos; Gleyton Keverson dos Santos Lima (já estava preso)

Além destes, João Leilson dos Santos e Lourival Ferreira Filho foram mortos em confronto com a polícia. Durante a operação, foram apreendidos:

43 motocicletas (a serem periciadas);

37 carros (a serem periciados);

5 armas de fogo;

Mais de 100 celulares e equipamentos eletrônicos

A operação foi batizada de Echo pelo fato de os suspeitos já possuírem passagem pela polícia pelos mesmos crimes, sendo roubo de veículos, adulteração de sinal veicular e falsificação de documentos. A investigação foi iniciada em dezembro de 2018, iniciada por conta do alto número de roubos de veículos em Arapiraca e região.

A força tarefa criada para investigar descobriu que os integrantes da organização criminosa tinham funções específicas. Cédulas em branco roubadas das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) em AL e PE eram utilizadas para realizar a clonagem dos veículos.

Depois de feita a clonagem, os suspeitos com função de vendedor, vendiam os veículos em feiras, redes sociais e aplicativos. Nas redes sociais, também eram criados grupos para avisar onde havia bloqueios policiais, para que não fossem parados durante os roubos.

Ao todo, foram cumpridos 135 mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió, sendo 34 de prisão e 101 de busca e apreensão.

A operação mobilizou cerca de 150 viaturas das forças de segurança de Alagoas e Pernambuco. Foram empregados militares dos Batalhões de Operações Especiais (Bope), Radiopatrulha (BPRp), Rodoviário (BPRv), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Guardas (BPDG), 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º e 10º batalhões, além das 1ª, 2ª e 3ª Companhias Independentes de Polícia.

A Polícia Civil alagoana atuou por meio das Delegacias de Repressão ao Narcotráfico (DNARC), da Regional, (4º DP), e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Arapiraca. (G1)