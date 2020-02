Operação cumpre mandados contra quadrilha envolvida em furtos em Alagoas e Pernambuco

Uma operação da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Alagoas cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha envolvida em furtos de objetos dentro de veículos em Alagoas e Pernambuco. A ação aconteceu nesta sexta-feira (14) em Maceió e Rio Largo.

Equipes das polícias Civil e Militar cumpriram os mandados, que foram representados pela delegacia de Arco Verde, em Pernambuco, e expedidos pela Vara Criminal da Comarca daquele município.

Foram cumpridos mandados em Maceió, nos bairros da Pitanguinha, Barro Duro, Benedito Bentes, e em Rio Largo, no conjunto Parque dos Palmares.

Nas residências abordadas, as equipes apreenderam uma televisão Samsung 4K de 50 polegadas, R$ 3.600 em espécie, uma caixa JBL, além de malas e mochilas. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Arco Verde, em Pernambuco, para serem lavrados os devidos procedimentos.

A SSP informou que as forças de segurança de Alagoas colaboraram com uma investigação, que vinha sendo realizada desde agosto do ano passado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

Durante as investigações, foi descoberto que o grupo criminoso era especializado em furtar objetos de dentro de veículos, utilizando um aparelho que inibia o sinal de alarme acionado pelo proprietário do automóvel, impedindo que houvesse a trava de segurança.

Ainda segundo o levantamento, os crimes aconteciam em postos de combustíveis no interior de Alagoas e de Pernambuco, mas os suspeitos moravam em Maceió e Rio Largo.

A SSP disse que realizou alguns levantamentos e participou do cumprimento dos mandados junto com militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), agentes da Asfixia e da delegacia de Arco Verde. A secretaria disse ainda que os trabalhos terão continuidade e haverá desdobramentos nos próximos dias.

A polícia pede que quem tiver informações sobre o grupo investigado colabore com a Segurança Pública por meio do Disque-Denúncia 181. (G1)