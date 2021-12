Operação cumpre mandados e esclarece homicídios em São José do Egito

Operação Natal Seguro combateu homicídio qualificado, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

A Polícia Civil de Pernambuco em conjunto com a Policia Militar deflagrou hoje (22) a Operação de Intervenção Tática Natal Seguro.

Vinculada à DINTER II, AIS 20, 168a Delegacia de Policia de São José do Egito, teve o objetivo de reprimir crimes de homicídios, roubos, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante a operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão de objetos, e seis mandados de prisão, sendo duas preventivas e quatro temporária, bem como duas pessoas foram presas em flagrantes, todas por crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

“O cumprimento das medidas cautelares será fundamental para subsidiar investigações sobre o tráfico de drogas e homicídios na região de São José do Egito, resultando de tal operativa a conclusão de quatro homicídios praticados neste ano na cidade, todos praticados por esta associação criminosa”, diz a nota.

Na execução, foram empregados 30 policiais, dentre eles policiais civis e militares. A operação foi coordenada pela 20a Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira, vinculada a DINTER 2.

Durante a Operação, foram apreendidos drogas arma de fogo, dinheiro, celulares, mais material de uso do tráfico. A coordenação foi do Delegado Paulo Gil de Medeiros. Houve monitoramento do Delegado Seccional Ubiratan Rocha Fernandes. DO Nill Júnior