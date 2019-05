Operação cumpre mandados em PE e mais dois estados contra suspeitos de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Pernambuco e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) desencadearam, nesta quinta-feira (9), a operação Mar Aberto. A ação mira uma quadrilha envolvida com lavagem de dinheiro e crimes tributários, contando com apoio das polícias de São Paulo e da Paraíba no cumprimento dos mandados.

Ao todo, foram emitidos nove mandados de prisão e outros 18 de busca e apreensão. Entre os locais com mandados cumpridos, há os bairros de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Os outros locais não foram divulgados.

A investigação começou em dezembro de 2017 e é comandada pela delegada Priscila Von Sohsten, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), com apoio da Diretoria de Inteligência e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da corporação.

A operação conta com cem policiais civis de Pernambuco, além de duas equipes da Policia Civil de São Paulo e outra da Polícia Civil da Paraíba, além de equipes coordenadas por auditores da Sefaz.

Os presos e apreensões em Pernambuco são encaminhados para a sede do Draco, no bairro do Tijipió, no Recife. Os detalhes preliminares devem ser divulgados na manhã desta quinta. (G1)