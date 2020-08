Operação da PM erradica mais de 27.400 pés de maconha no Sertão de PE

Uma operação da Polícia Militar em Cabrobó, no Sertão pernambucano, erradicou nesse domingo (23) 27.440 pés de maconha. O plantio estava localizado na Fazenda Cachoeirinha, no Serrote do Facão, zona rural do município.

A Operação denominada de “Saturação”, que visa o combate ao tráfico de drogas e aos crimes violentos letais intencionais, teve a participação de troca de informações entre alguns setores da PM, como ROCAM e GATI. O plantio foi incinerado no local. Uma amostra foi levada a delegacia. Ninguém foi preso. (G1)