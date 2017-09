Operação da Polícia Federal apreende 890 kg de maconha no Sertão de PE

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta segunda-feira (4) os resultados da “Operação Baraúna-III”, realizada entre os dias 22 e 31 de agosto, no Sertão de Pernambuco, com o objetivo de identificar e erradicar plantios de maconha na região. De acordo com a PF, neste período, foram destruídos 634 mil pés da droga, 152 plantios e 141 mil mudas da planta. Além disso, foram apreendidos 890 kg de maconha pronta para o consumo. Apesar dos números, ninguém foi preso.

Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal e a apreensão foi realizada em ilhas dos Rio São Francisco nos municípios de Orocó, Cabrobó e Belém do São Francisco. Segundo a PF, caso os 634 mil pés da droga fossem colhidos e prensados, daria para fazer 210 toneladas de maconha.

A PF informou que a “Operação Baraúna-III” contou com a participação de 100 policias, entre federais e militares, além do Corpo de Bombeiros. Os policias trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais e contaram com o apoio de três aeronaves e botes infláveis.

Segundo a Polícia Federal, o ciclo produtivo da maconha é acompanhado de perto e, quando se aproxima o período da colheita, novas ações são realizadas coibindo a secagem e a consequente introdução no mercado consumidor.

Nas três operações realizadas neste ano, foram erradicados 1,6 milhão de pés de maconha; 454 plantios e 422 mil mudas foram destruídas. A quantidade de maconha pronta para o consumo apreendida é de 3.620 kg. O total de pés erradicados e maconha apreendida, segundo a PF, supera os anos de 2015 e 2016. (G1)