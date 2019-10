Operação da PRF fiscaliza ambulâncias e aplica 45 multas em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação para fiscalizar ambulâncias que circulam pelas rodovias de Pernambuco. Foram abordados 48 veículos abordados e emitidas 45 multas. Algumas das ambulâncias foram multadas mais de uma vez. A ação ocorreu em todo o estado na quinta-feira (10), Dia do Motorista de Ambulância, e o balanço foi divulgado pela corporação nesta sexta-feira (11).

O assessor de comunicação da PRF, Cristiano Mendonça, aponta que a maioria das autuações foram por atraso no licenciamento da ambulância e falta do curso para Condução de Veículo de Emergência (CVE).

“Quem tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas não tem o CVE, não pode dirigir uma ambulância. O curso serve para que o motorista tenha noção dos riscos que esse trabalho implica. Afinal, eles estão carregando vidas”, afirma.

Mau estado de conservação dos pneus, excesso de lotação e falta de equipamentos obrigatórios, como maca e outras ferramentas emergenciais, também estão entre os problemas mais comuns.

As ambulâncias que estavam com o licenciamento atrasado e estavam transportando pacientes foram autuadas e liberadas para regularização. O prazo para apresentar a documentação à PRF é de cinco dias. “Caso não seja resolvido, a ambulância pode ser apreendida”, alerta.

A iniciativa foi intitulada como “Asclépio”, em alusão ao Deus da medicina, e teve como objetivo coibir irregularidades e evitar acidentes causados pela má conservação dos veículos de emergência. Participaram as seis delegacias da PRF, indo da Região Metropolitana do Recife até a unidade de Petrolina, no Sertão. (G1)