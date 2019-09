Operação das PMs de Alagoas e Pernambuco apreende 10 kg de maconha e arma artesanal

Uma arma artesanal e 10 kg de maconha foram apreendidos em uma operação realizada pelas polícias militares de Alagoas e Pernambuco e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (12), na cidade de Floresta, Pernambuco. Ninguém foi preso.

A operação foi articulada através de uma investigação do Batalhão de Policiamento Rodoviário de Alagoas (BPRv), que percebeu a mobilização de um grupo que saía de Maceió com destino à cidade pernambucana para comprar drogas.

Quando a polícia chegou ao local, os suspeitos fugiram. Na casa em que eles estavam, em Floresta, os policiais apreenderam a maconha e uma arma de fabricação artesanal, que tem o corpo de uma espingarda e o tambor de um revólver calibre 38.

“Investigamos por 90 dias o movimento desse grupo, e descobrimos que eles saíam com frequência de Alagoas para lá para comprar maconha, que estava sendo revendida em Maceió, em especial na parte alta da capital. A polícia de lá também já estava investigando a área, então procuramos o local da plantação dessa maconha”, explica o coronel Liziário, comandante do BPRv.

Ainda segundo a Polícia Militar, por ser uma área de vegetação densa e fechada, não foi possível chegar ao local exato da plantação.

“Não pudemos contar com o apoio do grupamento aéreo de Pernambuco, eles estavam em outra diligência, e por isso não conseguimos chegar à plantação ainda. Mas já sabemos, de acordo com nossas investigações, que ela tem uma área de 1800 m², que fica longe da residência e no meio da mata. A PM de lá vai continuar as buscas pelo local e pelos suspeitos”, esclarece o coronel.

A operação é um desdobramento de outra ação realizada na última sexta (6), em que duas pessoas foram presas no bairro Henrique Equelmann, no Antares, com 40 kg de maconha. (G1)