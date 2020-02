Operação desarticula organização envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Serra Talhada e mais cinco cidades de PE

Para desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi deflagrada a Operação Pajeú em Pernambuco. A ação ocorreu nessa terça-feira (18) pela Polícia Federal, com o apoio operacional da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal-DF e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas-CE.

Foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em Belém do São Francisco, Salgueiro, Serra Talhada, Carnaubeira da Penha, Mirandiba, Recife e em Natal, no Rio Grande do Norte. Desses, 17 suspeitos foram presos, sendo 15 homens e 2 mulheres. Os presos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal, em Salgueiro. Eles realizaram exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML). Os homens foram encaminhados para o Presídio de Salgueiro e as mulheres para a Penitenciária Feminina de Verdejantes, onde ficarão à disposição da Justiça Estadual de Serra Talhada.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 100 mil com apreensão de diversos veículos. Durante as prisões, um veículo dos suspeitos tentou empreender fuga pela rodovia, mas foi imediatamente interceptado por via aérea, através de duas aeronaves.

Operação Pajeú

A operação contou com 14 equipes de policiais federais. As investigações começaram a ser realizadas no final do ano de 2018, durante uma das operações de erradicação de maconha, Macambira IV. Uma célula criminosa foi identificada por ser responsável pelo tráfico de maconha plantada no Sertão pernambucano e enviada para diversos estados do Nordeste. (G1)