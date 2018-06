Operação ‘Desmonte II’ é deflagrada para prender organização ligada ao tráfico de drogas e homicídios em Pernambuco

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14) a operação ‘Desmonte II’ em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil do estado, o objetivo é concluir um trabalho de investigação, que ocorreu em junho de 2017, e prendeu uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e a homicídios na cidade.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de prisão preventiva. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para sede da 214ª Delegacia de Polícia de Petrolina.

Foram executados também outros três mandados de prisão, fruto de relevante investigação para Petrolina.

A investigação foi realizada pela 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios, coordenada pelo Delegado Magno Neves, em parceria com a 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico- DPRN , coordenada pelo delegado Dark Blaker de Andrade. (G1)