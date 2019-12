Operação ‘Duas Rodas’ apreende 94 motocicletas irregulares no Agreste de Pernambuco

Uma operação de trânsito recolheu 94 motocicletas irregulares, entre segunda (2) e sexta-feira (6), nas cidades de Garanhuns, Lajedo, Caetés, Correntes e Saloá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a “Duas Rodas” visa combater o crime e reduzir os acidentes provocados pelo uso inadequado de motos.

A ação contou com o apoio do Grupo de Motociclistas da PRF e abordou 282 pessoas e 244 veículos, sendo emitidas 420 autuações por diversas irregularidades. Entre elas, falta do capacete e da carteira de habilitação, licenciamento atrasado, ausência de equipamentos obrigatórios e mistura de álcool e direção.

As ações também tiveram como foco coibir crimes com o uso de motocicletas e combater a receptação de veículos roubados. Durante a fiscalização, dois homens foram detidos com uma moto e uma “cinquentinha” furtadas.

A primeira foi furtada no município paulista de Osasco, em 2013, e a outra no Recife, em 2016. Os condutores foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Lajedo, onde deverão responder por receptação de veículo roubado. (G1)