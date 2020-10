Operação em combate ao transporte clandestino é realizada no Agreste e Sertão de PE

No domingo (18), teve início uma operação conjunta da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e 3º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em combate ao transporte clandestino nas cidades de Caruaru e Sertânia, com foco em veículos irregulares que realizam viagens às feiras em Santa Cruz do Capibaribe.

Até o momento, foram apreendidos quatro veículos em trabalho conjunto das unidades regionais de Pernambuco e Ceará, que realizam fiscalizações nas nas duas cidades do Agreste e Sertão. O transporte clandestino tem, no mínimo, 72h de apreensão e multa no valor de R$ 7,6 mil.

A ANTT destacou que todos os veículos apreendidos não possuíam autorização para realizar o serviço e apresentavam irregularidades de segurança veicular, que colocavam em risco o motorista do veículo.

Denúncias podem ser realizadas para a Ouvidoria da ANTT, pelo WhatsApp (61) 99688-4306, telefone gratuito 166 e através do e-mail [email protected] (G1)