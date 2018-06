Operação erradica 11 mil pés de maconha em dois plantios no Sertão de PE

Um operação conjunta entre as polícias Militar e Federal fez a erradicação de 11 mil pés de Maconha e a apreensão de 10 quilos da droga pronta para o consumo. Os plantios estavam localizados no Sítio Angico, que fica na divisa dos municípios de Cabrobó e Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

Segundo o 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), ao chegar no local, foram encontrados dois plantios da droga, que foram incinerados. Ninguém foi preso no local.

Uma amostra da droga foi entregue a Polícia Federal de Salgueiro para as providências legais. (G1)