Operação erradica 230 mil pés de maconha e evita produção de 19t da droga no Sertão de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nessa segunda-feira (22) o balanço da operação Lábaro realizada, entre os dias os dias 11 e 20 de julho, em Cabrobó e outros municípios do Sertão de Pernambuco. Ao todo, 230 mil pés de maconha foram erradicados. Com isso, 19 toneladas da droga deixaram de ser produzidas na região.

As plantações foram encontradas em levantamentos da base de operações aéreas da PRF. Além dos pés de maconha, foram destruídos equipamentos utilizados no cultivo e milhares de mudas da planta. Os responsáveis pelo cultivo não foram encontrados nos locais de plantio.

As ações foram realizadas pelo Núcleo de Operações Especiais e o Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Comando de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Pernambuco (CORE-PCPE).

Durante a operação, três pessoas também foram detidas no dia 12 de julho com R$35 mil em dinheiro, na BR-116, em Belém de São Francisco, no Sertão do estado. O trio tinham diversas passagens na polícia por estelionato, falsificação de documento e associação criminosa. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade para investigar o caso. (G1)