Operação erradica mais de 1.300 pés de maconha no Sertão de PE

A Polícia Militar em conjunto com a Polícia Federal erradicou 1.329 pés de maconha nessa terça-feira (19), durante a Operação Precursora Facheiro V, em Orocó, no Sertão Pernambucano. A plantação estava localizada próxima a Ilha Grande, na zona rural do município.

De acordo com a polícia, além do plantio, no local foram encontradas 500 gramas da droga pronta para consumo. O material encontrado foi incinerado e uma amostra encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro.

Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso. (G1)