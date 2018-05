Operação erradica mais de 14 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Uma operação conjunta entre as policias federal e militar realizou nessa terça-feira (22) a erradicação de 14.008 pés de maconha na Serra da Bananeira, na Zona Rural de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), foram identificados três plantios da erva. O primeiro com 4.704 pés da erva; o segundo 1.600 e o terceiro 7.704 pés de maconha.

Também foram apreendidas 400 gramas da droga pronta para consumo. Toda a droga foi incinerada nos locais de plantio. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi lavrado e entregue na Polícia Federal para serem tomadas as providências legais. (G1)