Uma operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil erradicou na quinta-feira (27), uma plantação com mais de 3 mil pés de maconha em Dormentes, no Sertão Pernambucano.

De acordo com a polícia, o plantio foi encontrado no Sítio Vereda do Meio, após denúncia. O material foi incinerado no local e uma amostra encaminhada para a delegacia. Um suspeito foi detido. (G1)