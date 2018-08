Operação erradica plantio de maconha em fazenda no Sertão de Pernambuco

A Operação Saturação erradicou nesse sábado (18) um plantio de maconha em uma fazenda na Zona Rural de Orocó, no Sertão de Pernambuco. Segundo o 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), foram localizadas 120 covas, com 600 pés da erva.

Durante as incursões da polícia, também foram encontrados um saco com 1,950 kg da droga pronta para o consumo. Uma pessoa foi encontrada no local do plantio, mas ela fugiu antes de ser efetuada a prisão.

Todo plantio foi erradicado e incinerado no local, sendo uma amostra da droga apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó. (G1)