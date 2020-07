Operação ‘Exício’ busca suspeitos de homicídios qualificados, associação para o tráfico e corrupção de menores em PE

A Polícia Civil de Pernambuco realiza na manhã desta quinta-feira (23) a operação “Exício”. A ação acontece em Recife, Caruaru, Surubim, Casinhas, Limoeiro e Itaquitinga, além de localidades nos Estados da Bahia e São Paulo, sob a presidência do delegado Jean Pierry Brito.

As investigações foram realizadas ao longo de 1 ano e 2 meses, com o objetivo de prender integrantes de um grupo criminoso atuante nos municípios pernambucanos de Surubim, Casinhas e Macaparana, responsável por homicídios qualificados, organização criminosa, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menores e posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito.

De acordo com a Polícia Civil, os integrantes dessa organização têm envolvimento com o homicídio do comissário de Polícia Civil José Rogério Duarte Batista, ocorrido em 30 de maio deste ano, em Surubim. Durante a operação estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão domiciliar. (G1)