Operação Facheiro III erradica quase 27 mil pés de maconha no Sertão de PE

A Operação Facheiro lll prendeu nesse domingo (30) um homem por tráfico de drogas e erradicou três plantios de maconha, na Fazenda Riacho do Meio, na Zona Rural de Orocó, no Sertão de Pernambuco. A droga foi identificada após um levantamento prévio realizado pela Polícia Federal e as 2ª e 7ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Foram incinerados 26.614 pés de maconha, 2.520 mudas da erva, 13 kg de maconha pronta para consumo e 3,88 kg de sementes. Também foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão e duas motos.

Durante a operação, Genival Mendes da Silva foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ele e todo material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro para serem tomadas as providências necessárias.

Este ano, 505 mil de pés de maconha já haviam sido erradicados na região com a realização das operações policiais: Facheiro I (234 mil) e Facheiro II (271 mil). (G1)