Operação faz bloqueio na BR-428 e apreende 19 kg de maconha em bolsa de passageira de van, no Sertão de PE

A operação ‘Esforço Concentrado’ realizou no final da tarde dessa quinta-feira (14) um bloqueio na BR-428, em frente ao Assentamento Alegre, na Zona Rural de Orocó, no Sertão de Pernambuco. Durante a abordagem a uma van de transporte de passageiros, que faz a linha Salgueiro-Petrolina, foi encontrado 19 quilos de maconha. A droga estava dentro de uma bolsa de uma das passageiras do veículo.