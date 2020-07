Operação Flashback cumpre 16 mandados contra integrantes de facção criminosa em seis cidades de PE

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e forças policiais atuam, nesta terça-feira (28), na segunda fase da Operação Flashback em 11 estados brasileiros. Do total de diligências, 82% foram feitas no Nordeste. Em Pernambuco, a Polícia Civil cumpriu 16 mandados ligados à operação.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), um dos alvos dos mandados se encontrava em regime aberto e os outros 15 em regime fechado, em unidades prisionais no Recife e nas cidades de Limoeiro, Petrolina, Pesqueira, Igarassu e Abreu e Lima. “Mesmo presas essas pessoas agiam na coordenação das ações da organização criminosa”, diz a nota do MPPE.

Ao todo, a operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em 71 cidades brasileiras. Além de Pernambuco, há cumprimento de mandados nos estados da Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Sergipe e Piauí.

O trabalho investiga integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico no país, desde 1993. Além do cumprimento de mandados, a operação também consiste na coleta de material genético, o que ajuda a elucidar crimes violentos com mais eficácia.

Além do Gaeco e das forças policiais, a força-tarefa envolve o Ministério da Justiça e Segurança Pública e integra órgãos federais e estaduais de diversos estados. (G1)