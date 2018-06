Operação ‘Garra’ cumpre mandados de prisão e busca e apreensão no Agreste de PE

A Polícia Civil deflagrou na manhã dessa sexta-feira (8) a Operação “Garra”, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as investigações tiveram início em abril deste ano, tendo por objetivo a desarticulação de um grupo criminoso, voltado para a prática do tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

No total, foram expedidos 35 mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva. Participaram da ação 65 policiais civis. A operação contou com o apoio da Polícia Militar. (G1)