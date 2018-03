Operação Lei Seca dá inicio ao projeto “Lei Seca Mirim” na Escola Nova Geração, em Serra Talhada

Na última segunda-feira (05), foi dado início ao Projeto Lei Seca Mirim na Escola Nova Geração localizado no Centro de Serra Talhada, contemplando aproximadamente 120 alunos das séries iniciais, o projeto terá duração de quatro meses, com uma instrução por semana, sendo as ações preventivas conduzidas pelo o Cabo PM Danilo, idealizador do projeto.

A finalidade do projeto é integrar a Operação Lei Seca junto à comunidade através da escola, tendo como enfoque questões relacionadas a educação para o trânsito e consequentemente matérias que lidam com a violência, o uso de substâncias psicoativas, atividades relacionadas ao cerimonial militar, desfile cívico e uma formatura, atividades estas que irá proporcionar princípios de respeito elevando a autoestima dos discentes que consequentemente influenciará na formação do caráter transformando esses jovens em cidadãos produtivos.

Segundo o Capitão Cristóvão – Coordenador da Lei Seca no Sertão: “Através do Projeto Lei Seca Mirim, poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A iniciativa tem por objetivo contribuir na construção de valores, como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que é o nosso bem maior”.

A gestora da Instituição de Ensino – Aury Barros de Melo, agradeceu a parceria com a Operação Lei Seca dando o apoio necessário para o projeto transcorra de maneira satisfatória.

Via Nayn Neto