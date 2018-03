Operação Lei Seca ministra palestra sobre drogas no Bom Jesus, em Serra Talhada

Na última quarta-feira (21), foi ministrado uma palestra na Escola Municipal Manoel Pereira Neto no bairro Bom Jesus para alunos do Ensino fundamental II. A ação preventiva ocorreu no turno da tarde sendo beneficiados 62 discentes.

O evento serviu para orientar os jovens do quanto às drogas são perigosas e os males que esses estupefacientes podem trazer para si e para a sociedade em geral prejudicando também o trânsito quando condutores estão sob efeito de substâncias psicoativas, foi enfatizado o quanto a bebida alcoólica pode ser prejudicial para quem a consome e as consequências negativas trazidas por ela, ainda mostrando ser proibida a venda e o consumo da mesma aos menores de 18 anos além dos efeitos de outras substâncias psicotrópicas a exemplo do cigarro, maconha, cocaína e crack.

Na ocasião a gestora da Instituição de Ensino – Rosenilda Nunes, agradeceu a presença do Cabo PM Danilo e ressaltou o interesse de manter essa parceria tendo em vista a necessidade de se abordar outros temáticas trabalhadas pela Lei Seca e a XI Geres.

Via Nayn Neto