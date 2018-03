Operação Lei Seca ministra palestras sobre drogas na EREM Irnero Ignácio, em Serra Talhada

Nessa quarta-feira (14), a Operação Lei Seca realizou uma Palestra na Escola de Referência em Ensino Médio Irnero Ignácio, no turno da manhã, contemplando 252 discentes com a participação dos professores.

A ação preventiva teve como foco os malefícios do uso das drogas lícitas e ilícitas e quão o prejudicial é para o trânsito quando os condutores estão sob efeito dessas substâncias psicoativas, o palestrante foi o Cabo PM Danilo. O evento serviu para orientar os jovens sobre às drogas, seus perigos e os males que elas podem trazer para si e para a sociedade em geral. Foi debatido o quanto a bebida alcoólica pode ser prejudicial para quem a consome e as consequências negativas trazidas por ela. Foi destacado durante a palestra o porquê de sua proibição sobre venda e o consumo para os menores de 18 anos, além dos efeitos de outras substâncias psicotrópicas a exemplo do cigarro, maconha, cocaína e crack.

A gestora da Instituição de ensino – Lúcia Helena agradeceu a presença do Núcleo de Educação da Operação Lei Seca e solicita outras ações para a Escola.

Via Nayn Neto