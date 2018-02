Operação Lei Seca monta 85 pontos de bloqueio em Pernambuco durante o carnaval

A Operação Lei Seca realizará 85 pontos de bloqueio em Pernambuco durante o carnaval 2018. As ações têm início na sexta-feira (9) e seguem até a Quarta-Feira de Cinzas (14). Os agentes terão como princial foco as áreas de acesso a praias e a festas, no Grande Recife e cidades do interior