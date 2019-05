Operação Macambira III erradica 69 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A terceira etapa da operação Macambira III erradicou 69 mil pés de maconha na quinta-feira (09), nos municípios de Orocó e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A ação impediu a produção de mais de 5 toneladas de droga pronta para o consumo. A Operação integra a Operação Lábaro, que teve início no mês de março e segue até o final do ano em todo o país.

Além dos pés de maconha, foram destruídos 5,5 mil mudas do entorpecente e equipamentos que estavam sendo usadas no plantio. Participaram da operação polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar. As equipes utilizaram viaturas, um bote e o helicóptero da PRF para chegar as plantações estavam localizados em ilhas e no continente.

Os policiais realizaram buscas nas plantações e no entorno das roças, mas ninguém foi preso. O 12º Departamento de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil (Denarc) vai investigar os responsáveis pelo cultivo.

A Operação Macambira tem como objetivo reforçar o combate a ilícitos no bioma da Caatinga e conta com policiais especializados na progressão neste tipo de terreno. (G1)